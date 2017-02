VIDÉO - En pleine tempête, un avion rate son atterrissage à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

La tempête, qui mêle pluie et rafales de vents atteignant 100 à 120 km/h, a causé de nombreux retards et annulations de vols à Schiphol, le troisième en Europe par sa fréquentation : une centaine de vols ont été annulés et 60% des vols ont enregistré des retards d'une demi-heure minimum, a affirmé une autre porte-parole de l'aéroport, Willemeike Koster.





Dans le reste du pays, le vent a provoqué des sorties de route de camions, donc des bouchons, et a brisé des branches d'arbre. Les météorologues néerlandais ont attribué un "code orange" d'alerte à la majorité de l'ouest du pays, et ce jusqu'à vendredi matin.