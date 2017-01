VIDÉO - Ensevelie 50 heures sous la neige mais indemne : une rescapée de l'avalanche en Italie témoigne

"Nous étions sûrs que quelqu'un allait venir nous sauver", affirme Giorgia face aux médias transalpins. "Vous aviez quelque chose à manger ?", lui demande le journaliste italien. "Non, rien. On s'est contentés de manger la neige. On ne voyait personne, on n'entendait personne, pourtant les pompiers étaient déjà là depuis au moins une heure", explique la jeune fille. "Il y avait plus de mille personnes qui travaillaient pour nous. Ils ont été d'une grande aide, ils étaient toujours présents, nous parlaient et nous motivaient". Son petit ami, présent lui aussi sur les lieux du drame, s'en est également sorti. "Il réalise aujourd'hui qu'il est vraiment miraculé. Il était sous un mètre de neige, dans le froid et sans lumière."