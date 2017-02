VIDÉO - A 64 ans, elle donne naissance à des jumeaux en pleine santé

Une naissance qui a déclenché une certaine polémique mais elle ne se situe pas là où on pourrait le penser. Il s'agit de la deuxième grossesse de cette femme qui avait utilisé cette même méthode il y a six ans. En 2014, les services sociaux avaient été alertés car la petite fille présentait des problèmes d'hygiène et des difficultés à l'école. Elle avait été confiée à un proche. Quant à la sexagénaire et ses jumeaux, ils devraient quitter l’hôpital d'ici quelques jours.