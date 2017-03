VIDÉO - En catimini, Trump signe la loi réautorisant certains malades mentaux à acheter des armes à feu

Cette révocation avait été votée à la majorité (57 voix contre 43), malgré les appels à la modération et au bon sens d'élus démocrates. Pour les élus républicains, la précédente loi discriminait les personnes à déficience mentale et le droit de porter une arme à feu, un droit sacré pour les Américains, protégé par le deuxième amendement de la Constitution. De plus, le texte incluait notamment les personnes jugées inaptes à gérer leurs finances personnelles et placées sous tutelle.





Pour justifier l'amendement, les représentants ont fait oeuvre d'une logique défiant parfois la logique, le sénateur de l'Iowa Charles Grassley assurant par exemple qu'"aborger cette loi offrira une protection aux citoyens déficients mentaux", et mettrait fin "à une stigmatisation injuste" et enfin, que "si un individuel de nature violente ne devait pas porter d'armes, c'était au gouvernement de le prouver avant de lui interdire le port d'armes."