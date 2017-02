VIDÉO - "Il introduisait ses doigts dans mon vagin" : une ancienne athlète olympique accuse son médecin d'abus sexuels

Deux autres athlètes, Jessica Howard, championne des États-Unis de gymnastique rythmique entre 1999 et 2001, et Jeanette Antolin, membre de l'équipe américaine de gymnastique artistique entre 1995 et 2000, se sont aussi confiées. Toutes trois ont invoqué la compétition acharnée et la terreur que faisaient régner leurs entraîneurs au sein de l'équipe pour expliquer leur long silence. "Nassar est un prédateur en série, mais le fond de cette histoire est que personne n'était là pour protéger ces filles et la Fédération américaine et les Karolyi (entraîneurs, ndlr) ont placé l'argent et les médailles en premier", a expliqué leur avocat John Manly.