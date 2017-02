VIDÉO - Une sénatrice réduite au silence alors qu'elle voulait lire une lettre de la veuve de Martin Luther King contre Jeff Sessions

Soutenue par le hashtag #LetLizSpeak (Laissez Liz parler), sa vidéo a été vue plus de huit millions de fois. Dans un post Facebook, Elizabeth Warren a ensuite lu en intégralité la lettre à l’extérieur de la salle du Sénat. Une vidéo visionnée plus de 11 millions de fois sur le réseau social. Chose plus étonnante, sa lettre a ensuite été lue par son collègue démocrate et sénateur de l'Oregon, Jeff Merkley.