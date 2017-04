VIDÉO - Les ventes des produits Ivanka Trump ont explosé en 2016, mais vont-elles s'effondrer en 2017 ?

Le chiffre d'affaires généré par les produits Ivanka Trump est ressorti à 47,3 millions de dollars au cours de l’exercice 2016-2017 (février à janvier), contre 29,4 millions l’année précédente. G-III Apparel, la société fabriquant et écoulant les vêtements de la fille aînée du président, qui dispose également des licences pour les marques Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou encore Levi's et Karl Lagerfeld, ajoute que la griffe Ivanka Trump fait partie des trois principales marques ayant contribué à une hausse de son bénéfice opérationnel. Celui-ci s'est élevé à 840,9 millions de dollars lors de cet exercice, contre 836,8 millions un an plus tôt. La marque Ivanka Trump ne représente toutefois que 1,97% des revenus totaux de G-III Apparel Group Ltd.