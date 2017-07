"Ne tire pas, putain ! " : un perroquet fait condamner sa propriétaire pour le meurtre de son mari

Une psychologue, experte en perroquet, est appelée à la rescousse, raconte The Detroit News. Il ne faut pas commettre d'impair. Et elle est formelle : les propos de Bud imitent une dispute entre un homme et une femme. L'oiseau répéterait donc les derniers mots présumés de la victime ?





Aussitôt, les policiers échafffaudent une toute autre hypothèse par rapport à leur première version. Ils sont convaincus désormais que Glenna a en réalité tué son mari, avant de tenter de se suicider, ce qui expliquerait sa blessure à la tête. Un scénario digne d'un film à la Hitchkock. Mais la vraie vie, ce n'est pas du cinéma. Glenna Duram encourt la prison à vie. Elle devrait connaître sa peine le 28 août.