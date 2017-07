VIDÉO - "Nous allons tous vous tuer !" : une femme menace de mort trois Américaines voilées sur un parking

Après l'altercation, les trois femmes ont appelé la police aux alentours et montré la vidéo aux forces de l'ordre avant de leur donner le numéro de plaque d'immatriculation d'Amber Elizabeth Hensley qui, selon Wday.com, a perdu son emploi mercredi. Les trois victimes de l'agression ont également partagé leur triste expérience avec Hukun Dabar, directeur d'une association locale de défense des droits des Afro-Américains. Ce dernier a partagé leur échange et la vidéo des faits sur son compte Facebook. Mis en ligne mardi soir, le post a déjà cumulé près de 250.000 vues.





Hensley a quant à elle envoyé un commentaire concernant la vidéo en question et s'est excusée : "Ce n'était pas du tout un acte chrétien et j'aimerai revenir en arrière, mais j'ai perdu mon calme. Je suis terriblement désolée. "Elle (ndlr : l'une des trois femmes) s'était garée beaucoup trop près de ma voiture et je ne pouvais pas y pénétrer. Quand je lui ai demandé de se déplacer, elle a refusé, j'ai demandé une nouvelle fois et elle m'a traité de grosse s****e", affirme Amber Elizabeth Hensley pour justifier sa colère. Sarah Hassan a quant à elle déclaré qu'elle voulait que tout le monde voit ce qui leur arrive "tous les jours". "J'avais tellement peur" ajoute-t-elle.