VIDÉO - États-Unis : pour défendre son texte contre l'avortement, un républicain suggère que le viol et l'inceste sont une volonté de Dieu

Le 21 mars dernier, lors d’un débat au sein de la chambre des Représentants de l’Oklahoma, George Faught a tenté coûte que coute de justifier sa proposition, quitte à prononcer des propos choquants. Cory Williams, un député démocrate, lui a ainsi demandé si "le viol était une volonté de Dieu". Le républicain s’est alors lancé dans une explication ahurissante. Il lui a rétorqué : "Si vous lisez la Bible, il y a pas mal de cas où ça arrive. Et le Seigneur sait ce qu’il fait." Pour critiquer la question du démocrate, qu’il semble considérer comme injuste, il poursuit : "Vous pouvez aller sur ce terrain-là mais c’est une réalité, malheureusement". La même question lui a été posée sur l’inceste. "Même réponse mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette loi", affirme-t-il alors un brin agacé.





Le représentant démocrate lui signale ensuite qu’il est très important pour la chambre des Représentants de comprendre pourquoi il considère que "le viol et l’inceste sont une volonté de Dieu". Réponse : "Si vous dites que le Seigneur n’est pas souverain de tout ce qui peut arriver dans la vie de quelqu’un et qu’il ne peut pas tout contrôler, je ne suis pas d’accord avec ça". En clair, George Faught considère que le viol et l’inceste sont effectivement la volonté de Dieu.