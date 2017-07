VIDÉO - États-Unis : six jeunes scientifiques afghanes tentent d'obtenir un visa, Donald Trump leur vient en aide

L’espoir de toute une nation. Pour la première fois des femmes afghanes participent au prestigieux concours First Global Challenge, qui s'est ouvert ce lundi. Cette année, le thème abordé concerne la lutte contre la crise mondiale de l’eau. Ces six jeunes filles, âgées de 14 à 16 ans, ont mis au point un dispositif capable de reconnaître et de trier des balles de différentes couleurs. À Washington, elles ne font pas seulement acte de présence. Elles incarnent le progrès dans l’éducation du pays, en proie aux conflits.





Pourtant, leur présence était loin d’être gagnée. Bien que sélectionnées pour l’événement, leur demande de visas a été refusée par deux fois coup sur coup par le consulat américain, au printemps dernier. Elles ont fait le déplacement jusqu’à Kaboul, à 800 kilomètres, en vain. Il faut dire que l'immigration est un sujet très discuté chez nos voisins américains, d'autant plus depuis l'élection de Donald Trump. Pourtant, le "Muslim Ban" du président interdisant l'entrée aux ressortissants des pays majoritaires musulmans n'inclut pas l'Afghanistan...