VIDÉO - États-Unis : un bus percuté de plein fouet par un pick-up

Le 19 janvier dernier, les passagers d'un bus à Syracuse, dans l'état de New York, ont eu la peur de leur vie. Un pick-up les a percutés de plein fouet, éventrant littéralement le bus et blessant plusieurs personnes.





La compagnie de bus Centro a publié les images de vidéosurveillance ce vendredi. Elles montrent ainsi l'impact du choc à l'intérieur du bus. Le chauffeur du pick-up, Neil Brownell, 82 ans, n'a pas été blessé dans l'accident, a indiqué la police. Sa femme, Jerrie Brownell, a elle été prise en charge par les secours pour des douleurs à la poitrine, tout comme le chauffeur du bus, Daphne Ross-Powell.





La police a déclaré que plusieurs passagers ont été traités pour des blessures mineures. Six d'entre eux ont été transportés à l'hôpital Saint-Joseph, le plus sérieusement touché ayant une jambe cassée et une blessure à la main.