VIDÉO - Etats-Unis : un couple raciste condamné à de la prison pour avoir semé la terreur à l'anniversaire d'un petit garçon

Membres du groupe "Respecter le drapeau" ("Respect the Flag", en anglais), bande proche du Ku Klux Klan, Jose Torres et Kayla Norton avaient été inculpés pour avoir crié des insultes et menacer des Afro-américains avec un fusil de chasse. Selon les témoins, l'homme avait affirmé qu'il était prêt à en faire usage, tandis que les autres participants l'avaient invité à faire feu "sur les plus petits", comprendre les enfants qui jouaient à seulement quelques mètres de là.





Torres, 26 ans, reconnu coupable de voies de fait aggravé, de menaces terroristes et de violation de la loi sur les bandes de rue, a été condamné à 13 ans de prison et à 7 autres en probation. Norton, 25 ans, reconnue coupable de menaces terroristes et de violation la loi sur les gangs, a écopé de 6 ans de prison et 9 autres en probation. Les deux ont également été bannis du comté de Douglas, une communauté multiculturelle, située à quelques kilomètres à l'ouest d'Atlanta.