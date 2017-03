VIDÉO - Un lycéen américain sauve la vie de son camarade en train de s'étouffer

Ian Brown est devenu un héros dans son lycée du Wisconsin. Le jeune américain déjeunait avec des amis à la cantine de son établissement lorsque l'un d'entre eux s'etouffe. Au départ, personne ne réagit : "On ne savait pas si Will s'étouffait ou s'il était juste en train de rigoler et de tousser en même temps", explique l'adolescent. Mais bientôt certains signes lui mettent la puce à l'oreille. "Ce qui m'a alerté, c'est que son visage est devenu rouge et qu'il a porté ses mains à son cou", détaille Ian.





Sans hésiter, l'adolescent applique la méthode de Heimlich, une technique consistant à comprimer les poumons pour générer un flux d'air qui aide à évacuer l'objet ou l'aliment coincé. Sa maîtrise et son sang froid permettent alors à son ami Will Olson d'être sauvé. Ian Brown avait appris cette technique lors d'un stage délivré par la police locale et à destination des jeunes intéressés par une carrière dans les forces de l'ordre. "Je veux devenir policier", explique le jeune homme. "J'ai le sentiment d'avoir fait ce dont j'étais entraîné pour (...) c'est ce qu'on m'a appris à faire " en pareille circonstance. A n'en pas douter, l'adolescent a bien trouvé sa voie.





La technique de Heimlich a permis de sauver près de 100.000 vies, selon les estimations depuis le développement de cette pratique en 1974.