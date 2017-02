VIDÉO - Balayé par le vent, un camion se renverse sur une voiture de police

C'est, comme on dit, "la faute à pas de chance". Balayée par des rafales de 150 km/h, une autoroute du Wyoming, aux États-Unis, a été le théâtre d'un spectaculaire accident. Secoué par le vent, un semi-remorque s'est renversé de tout son long sur une voiture de police arrêtée sur le bas-côté suite à un accident. Une autre voiture a été évitée de peu. Sa caméra embarquée a filmé toute la scène. Par chance, aucune personne ne se trouvait dans le véhicule écrasé. Le chauffeur du poids lourd n'a pas été blessé et devra s'expliquer devant la justice. L'un des policiers a indiqué que l'autoroute avait en effet été fermée aux véhicules légers et hauts à cause du vent.