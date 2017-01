VIDEO – Etats-Unis : un trou béant sur une route californienne

Automobiles et cyclistes devront trouver un autre itinéraire. En Californie, une section de la route de la vallée de l'Alhambra s'est effondrée dans un ruisseau après une semaine de pluies diluviennes, rapporte CBS. Comme le montrent les images ci-dessus, un trou de 9 mètres de profondeur et de 30 mètres de long s’est formé, coupant la circulation entre les villes de Martinez et de Pinole.