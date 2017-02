VIDÉO – États-Unis : une fillette pleure de joie en recevant... son premier fusil

Les plus chanceux d’entre nous chérissent tous un souvenir particulier, lorsque, enfant, le cadeau tant espéré finissait enfin par être déballé. Et c’était sans doute le cas de la jeune Presley. Mais cette jeune Américaine ne pleure pas de joie parce qu’elle vient de recevoir un chiot ou le dernier jeu vidéo à la mode. C’est bien en déballant son premier fusil, un Beretta 686, que la petite ne parvient plus à contenir son excitation. Un moment immortalisé par ses parents. La vidéo a dans la foulée été postée sur la page officielle de la marque Beretta et comptabilise déjà plus de 2 millions de vues. Les commentaires d’internautes indignés s’accumulent depuis sous le post... mais pas seulement.