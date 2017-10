VIDÉO - Floride : qui est Richard Spencer, ce suprémaciste blanc dont le discours a été perturbé à Gainesville ?

Une idéologie à laquelle a adhéré sur le tard Richard Spencer. Le jeune a tout d'abord grandi dans les beaux quartiers de Dallas (Texas), avant de se passionner pour le philosophe allemand Nietzsche quand il était sur les bancs de l’université de Virginie. C'est cependant à Chicago qu'il va découvrir l’idéologue raciste Jared Taylor. Selon le magazine d'investigation américain Mother Jones, c'est Richard Spencer qui a forgé le terme “Alternative Right” en 2008, avant de lancer un site internet éponyme en 2009. En 2011, il organise une première conférence à Washington. Elle n'attire que 85 personnes. La seconde, en 2012, un peu plus de 100 spectateurs. Et la dernière, organisée le 19 novembre 2016, plus de 300 participants. Il faudra attendre le rassemblement de Charlottesville, qu'il organise en août 2017, pour que l'Amérique le découvre. Une femme de 32 ans avait été tuée par une voiture ayant foncé dans la foule durant des affrontements avec des sympathisants néonazis et membres du Ku Klux Klan qui s'étaient rassemblés pour défendre la statue du général Lee menacée d'être déboulonnée.





Deux mois plus tard, ce drame n'a visiblement pas changé les convictions de Richard Spencer. "Nous ne sommes absolument pas des suprémacistes blancs", disant préférer le terme d'"identitaires", a-t-il déclaré jeudi soir. Un identitaire persuadé d'avoir le vent en poupe depuis l'élection de Donald Trump. En novembre, il avait évoqué une "connexion psychique" avec le futur président américain : selon Richard Spencer, l'alt-right était une "tête sans corps" et Donald Trump "une sorte de corps sans tête" au début de sa campagne.