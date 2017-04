VIDÉO - Fox News lâche son présentateur vedette Bill O'Reilly, accusé de harcèlement sexuel

La sanction est tombée mercredi soir : Fox News se sépare de Bill O'Reilly, son présentateur védette récemment accusé de harcèlement sexuel, et pourtant soutenu haut et fort par le président américain Donald Trump qui voyait en lui "un homme bien".





Début avril, le New York Times révélait que O'Reilly et Fox avaient versé quelque 13 millions de dollars à cinq femmes contre leur silence et leur renoncement à des poursuites pour harcèlement sexuel. Et ce alors que la chaîne venait déjà d'être éclaboussée par un scandale de harcèlement sexuel lié à son ex-patron Robert Ailes et avait promis de changer d'attitude.