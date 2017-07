VIDÉO - France, Italie, Portugal, Croatie... le sud de l'Europe s'embrase

La France n'est pas la seule a être touchée par de fortes chaleurs et de violents incendies. Alors que les flammes ont ravagé des centaines d'hectares de forêt ce week-end dans les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales, c'est presque tout le sud de l'Europe qui s'est embrasé ces derniers jours.





Le long de la mer Adriatique, la Croatie a été victime de plusieurs départs de feux, pas moins d'une vingtaine ayant été recensés uniquement sur l'île croate de Pag, mais aussi près des villes de Srinjine et de Sestanovci. La situation est également critique au Monténégro, où quelque 300 personnes ont été évacuées dans la région de Tivat en raison d'un énorme incendie qui se rapprochait dangereusement d'une zone résidentielle.





En Italie, où les températures sont caniculaires, et la sécheresse règne, des incendies sévissent depuis plusieurs jours dans le centre et le sud du pays. Les autorités ont dû fermer une route engloutie par la fumée près de la station balnéaire de Ladispoli, dans la région du Latium, et ont évacué des campings en Toscane. Jeudi dernier, deux hommes sont morts en essayant d'éteindre les flammes sur le terrain qui jouxtait leur propriété en Calabre.





Dans le nord du Portugal, un hélicoptère engagé dans lutte contre un incendie de foret s'est écrasé ce dimanche après-midi, le pilote s'en étant miraculeusement sorti sain et sauf.