VIDÉO - Frappes américaines en Syrie : pourquoi la base d'al-Chaayrate a-t-elle été ciblée ?

"L'aéroport abritait un centre pour la fabrication de barils explosifs et un site pour équiper les missiles en substances chimiques", a précisé l'opposant Ahmad Ramadan à l'AFP. Les barils explosifs sont une arme meurtrière utilise par les avions du régime syrien contre des fiefs rebelles et qui a fait des milliers de morts parmi la population, selon des organisations internationales. "Il y avait des avions de type Soukhoï-22, Soukhoï-24 et Mig-23", d'après l'OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources civiles, médicales et militaires à travers la Syrie.