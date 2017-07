VIDÉO - Frites, no-go zones et grands magasins : notre guide touristique de Paris sur-mesure pour Donald Trump

"Paris n’est plus Paris", vraiment ? Vous arriverez dans la capitale alors que la Fashion Week haute couture viendra de se clôturer. L’occasion pour vous et votre épouse de remplir un peu plus votre garde-robe. Et ça tombe bien, tout près de l’ambassade américaine se trouvent les grands magasins. Aussi chics que vos Bloomingdale’s et Saks Fifth Avenue, la French touch en plus. Et vous savez quoi ? Les soldes battront encore leur plein !