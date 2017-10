Fusillade à Las Vegas : ce que l'on sait sur le profil du tireur

Il s'agirait d'une "personne isolée" résidant "depuis cinq ans à Las Vegas", même si la police n'est "pas encore en mesure de dire où." Aucune information n'a pu être dévoilée, non plus, concernant "ses croyances", que les autorités ignorent pour l'heure. "Nous pensons que l'agresseur a été abattu et qu'il n'est plus une menace", a-t-il par ailleurs déclaré, confirmant la piste d'un seul tireur. Enfin, alors que des rumeurs d'explosions circulaient sur les réseaux sociaux, Joe Lombardo a indiqué que "les seuls explosifs retrouvés étaient dans la chambre du suspect."