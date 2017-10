Fusillade à Las Vegas : Facebook active le "Safety Check"

Tous les moyens sont bons pour rassurer ses connaissances après un évènement grave ou tragique. Comme après chaque évènement de ce type, Facebook a activé après la fusillade à Las Vegas son désormais célèbre "Safety Check", dispositif simple accessible à tous les utilisateurs du réseau social pour faire savoir qu'ils se trouvent en sécurité.





Le réseau social déclenche son "Safety Check" après avoir reçu des alertes des agences mondiales de signalement de crise et un volume important des messages concernant un incident. Ce fut le cas ce dimanche soir, lorsque la police s'est déployée en force sur la principale avenue de Las Vegas après des informations faisant état de tirs à l'arme automatique depuis l'hôtel-casino Mandala Bay, relayées par les autorités et les médias américains. Grâce à la géolocalisation de leur téléphone, les utilisateurs de Facebook situés dans la zone de l'événement, rapidement bouclée, ont été alors invités à se signaler "en sécurité" pour rassurer leurs proches et vérifier si des "amis" se sont signalés aussi.