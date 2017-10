VIDÉO - Fusillade à Las Vegas : le festival de country Route 91 Harvest frappé pendant son concert de clôture

Le son des rafales de coups de feu glace le sang. Alors qu’une fusillade a éclaté ce dimanche soir à Las Vegas, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence des évènements et de l’effroi qui s’est emparé des spectateurs qui assistaient au concert de clôture du festival de musique country Route 91 Harvest, qui se tient durant trois jours chaque année depuis 2014. Le musicien Jason Aldean, 40 ans, un spécialiste du genre, se trouvait alors sur scène devant plusieurs milliers de personnes. Dans un message sur Instagram, le musicien a indiqué que son groupe et lui étaient sains et saufs. "La soirée a été au-delà de l'horreur", a-t-il écrit, dédiant "ses pensées et ses prières" à tous ceux qui se trouvaient sur place.