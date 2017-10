VIDÉO - Fusillade à Las Vegas : ''On s'est sauvés dès qu'on a compris que c'étaient des tirs d'armes de guerre"

"J'ai attrapé ma femme par le bras, on s'est plaqués au sol dans des suites sur le côté de la scène", raconte-t-il. "On s'est sauvés tout de suite dès qu'on a compris qu'il y avait des tirs d'armes de guerre automatiques" et "on a couru le plus vite possible pour s'éloigner, on a forcé la porte d'un hangar avec d'autres personnes au niveau de l'aéroport qui se trouve juste derrière le lieu du concert. Puis, on a couru sur les pistes de l'aéroport pour s'éloigner le plus vite possible du lieu de la fusillade qui a duré très longtemps."