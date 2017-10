VIDÉO - Fusillade de Las Vegas : dans la suite de Stephen Paddock au Mandalay Bay

Le shérif de Las Vegas a d'ores et déjà annoncé que son service enquêtait sur la fuite de ces images. Des photos diffusées ce mardi par Jacqui Heinrich, une journaliste de la chaine locale Boston 25 News et par le quotidien allemand Bild, de la chambre d'hôtel depuis laquelle Stephen Paddock a tué 58 personnes montrent plusieurs fusils d'assaut, un sol couvert de douilles, et ce qui semble être une lettre manuscrite laissée sur la table.





Une photo montre le corps sans vie du tireur allongé près de deux fusils d'assaut, équipés d'une lunette de visée. Près de son pied, sur une table, se trouve ce qui semble être une lettre écrite à la main. Les autres clichés montrent plusieurs chargeurs empilés sur un sol déjà jonché de douilles, et d'autres fusils d'assaut posés sur des fauteuils. Enfin, une image en dehors de la chambre montre des impacts de balle dans la porte d'entrée.