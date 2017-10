VIDÉO - Fusillade de Las Vegas : le Strip s'éteint en hommage aux victimes

Ce n'est pas le seul hommage de Sin City à ses morts. Un charpentier à la retraite a ainsi construit 58 croix blanches près du célèbre panneau "Welcome to Las Vegas". Les photos des victimes ont également été toutes affichées les unes à côté des autres. L'enquête policière se poursuit afin de déterminer ce qui a poussé Stephen Paddock à agir. Une note, laissée par le tueur sur la table de chevet de sa chambre d'hôtel et révélée par l'émission "60 Minutes" dimanche, contient non pas un mot d'adieu mais une liste de calculs visant à faire le plus de victimes.