Fusillade de Las Vegas : Tom retrouve James, son sauveur, en direct à la télévision

Et Tom en est persuadé. "Je ne m’en serai pas sorti sinon… Je suis vraiment reconnaissant que James ait été là pour m’aider." C’est à ce moment que la magie de la télévision opère et que l’animatrice sort de son chapeau le sauveur. Une embrassade et plusieurs "merci mec, j’apprécie vraiment" plus tard, James livre à son tour son histoire. "On était en train de partir, nous l’avons croisé. Il était à l’arrière d’un pick-up avec un garrot de fortune au niveau du genou, clairement au mauvais endroit. Alors j’ai ajusté la ceinture pour la placer là où elle devait être. Nous avons arrêté l’hémorragie et on a attendu 10-15 minutes et on est parti vers l’hôpital", se souvient-il.