VIDÉO - G20 : qui sont les Black Blocs, ces groupuscules anarchistes au coeur des violences à Hambourg ?

Voitures incendiées, jets de pavés, vitrines de magasins endommagées : de nouveaux heurts ont éclaté ce vendredi en marge du sommet du G20 à Hambourg. En plusieurs endroits de la ville, notamment aux carrefours stratégiques conduisant vers le centre de congrès où se tient le forum, des rassemblements, sit-in et chaînes humaines sont organisés. En tout, près de 20.000 policiers sont déployés dans la ville allemande pour assurer la sécurité des chefs d'Etat présents.





Selon les autorités, jusqu'à 100.000 manifestants devraient battre le pavé sur plusieurs jours. Et les inquiétudes sont d'autant plus vives que Hambourg est un bastion de la contestation violente. Parmi les manifestants, on retrouve ainsi de nombreux Black Blocs. Mais qui sont-ils ? Pourquoi descendent-ils dans la rue ? Décryptage.