VIDÉO - George W. Bush : le tacle qui pourrait faire très mal à Donald Trump

C'est un discours anti-Trump à peine voilé qu'a délivré George W. Bush, jeudi 19 octobre, à New York. L'ancien président des Etats-Unis, qui avait pourtant été critiqué pour son traitement de la sécurité intérieure et de la diplomatie du pays au lendemain des attaques du 11-Septembre, a sévèrement jugé la première moitié du mandat de Donald Trump.

La bigoterie semble enhardie. Nos politiques semblent plus vulnérables aux théories du complot et aux mensonges purs et simples George W. Bush, 43e président des Etats-Unis