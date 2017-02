VIDÉO - Guerre avec les médias, défense virulente et promesses de campagne : Trump remet le costume de candidat

Comme un air de déjà-vu. Un mois après le début de sa présidence houleuse et critiquée à la Maison Blanche, Donald Trump a ravi samedi soir plusieurs milliers de ses supporters lors d'un grand rassemblement, à Melbourne en Floride, digne de ses meilleurs meetings de campagne.





Débarqué du Boeing présidentiel Air Force One sur la chanson "Proud to be an American" de Lee Greenwood's, et accompagné de la First Lady, le président des États-Unis a assuré que son mandat se déroulait "sans heurt et sans accroc", tout en s'en prenant une nouvelle fois à la presse "malhonnête".