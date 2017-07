VIDÉO - Violents affrontements avant l'ouverture du G20 à Hambourg, 76 policiers blessés

Les incidents à Hambourg ont commencé dans la soirée peu après le départ d'un cortège de 12.000 personnes, selon la police. Après plusieurs avertissements, la police a chargé la foule et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs centaines d'extrémistes encagoulés et habillés de noir, ont constaté les journalistes de l'AFP. Bouteilles, pierres, pavés et pétards ont été jetés sur les policiers qui ont riposté en déployant à plusieurs reprises leurs canons à eau. Plusieurs voitures ont été incendiées, des vitrines de magasins et de banques endommagées, ainsi que de barricades érigées dans certains quartiers par les manifestants les plus déterminées.