VIDÉO - Il y avait la "jungle de Calais" et le "gran ghetto" de Foggia : démolition d'un des plus grands camps de migrants d'Italie

C'était l'un des plus grands camps de migrants d'Italie. Le "gran ghetto", situé à Foggia dans la région des Pouilles, est en cours de démantèlement depuis vendredi, et un incendie mortel survenu dans la nuit. Le préfet de Foggia avait ordonné deux jours plus tôt l'évacuation de la zone de 5.000 m2 qui hébergeait alors environ 350 personnes, la justice soupçonnant des réseaux mafieux de contrôler cet espace et le travail des migrants.