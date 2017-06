VIDEO - Ils apprennent à tuer et à se sacrifier : à la rencontre des enfants soldats de Daech

Ils s’appellent Youssef, Ali ou Marmoud. Ils ont entre 13 et 17 ans et sont tous accusés du même crime : avoir rejoint les rangs de Daech. Et pour la première fois, une caméra a été autorisée à filmer le quotidien de ces jeunes, détenus à Erbil, une prison du nord de l’Irak.





Issu d'une famille pauvre et religieuse de Mossoul, Youssef était un "lionceau du Califat" : c'est ainsi que l'organisation terroriste nomme ses enfants soldats. "J'ai reçu des cours sur les armes, explique-t-il aux équipes de 7 à 8, comment utiliser une mitraillette, comment tirer sur quelqu'un. On apprenait à manier le couteau, aussi. Comment poignarder quelqu'un ou comment le désarmer. On a aussi appris le combat rapproché". Il avait 15 ans lorsque Daech l’a recruté, après 3 semaines d’entrainement intensif. Le jeune homme a été formé à Mossoul, dans un camp chargé de transformer ces enfants en guerriers fanatisés. Des sites largement mis en avant dans les vidéos de propagande diffusées par Daech. "J'ai signé un contrat avec eux (...) j'ai prêté serment, confesse-t-il. Ce jour-là, on était tous très heureux. Je dis la vérité, j'étais très heureux".