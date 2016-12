VIDÉO - Ils sont déjà en 2017 : regardez les fêtes du Nouvel an à l’autre bout du monde

5, 4 ,3, 2, 1... Le compte à rebours à déjà commencé à l'autre bout du monde. A midi - heure française - la Nouvelle-Zélande a fêté le Nouvel An avec 12 heures d'avance sur la France. Deux petites heures plus tard, Sydney a brillé de mille feux, offrant aux spectateurs un feu d'artifice géant. En Asie, c'est le Japon qui a ouvert les hostilités, plus sobrement, avec un lâcher de ballons.





Mais cette année, les horloges du monde entier feront un "tic" de plus que d’habitude : la dernière minute du mois de décembre durera en effet 61 secondes en raison de l’introduction d’une seconde intercalaire. Patience donc avant de faire sauter le bouchon !