VIDEO - Immigration : quand Marine Le Pen se fait piéger par une journaliste de CNN

Prise au piège. Interrogée mercredi sur CNN par Christiane Amanpour, Marine Le Pen a eu des difficultés à justifier des propos sur l’immigration qu’elle avait tenus en 2012 sur la chaîne australienne SBS : "La tolérance, ça veut dire quoi, la tolérance ? Moi je suis extrêmement tolérante et hospitalière. Vous l’êtes vous-même. Est-ce que c’est pour ça que vous accepteriez que douze clandestins viennent s’installer dans votre appartement ? Vous n’accepteriez pas", avait-elle asséné avant d’ajouter : "Et si, de surcroît, ils changent le papier peint et que même, pour certains d’entre eux, ils volent votre portefeuille et brutalisent votre femme ?"





Confrontée à ces déclarations mercredi, la présidente du Front national s’est défendue en invoquant un problème de traduction et d’interprétation. "Ce que je dis, c'est que notre pays nous appartient. Nous en sommes les propriétaires." Deux séquences à retrouver dans la vidéo ci-dessus. Et la candidate à la présidentielle de tenter de se justifier tant bien que mal : "J'avais fait un parallèle avec le domicile personnel en disant que vous n'accepteriez pas que quelqu'un que vous n'avez pas invité chez vous vienne, s'installe, décide de la couleur de la tapisserie, décide du menu du soir ou décide de l'école où doivent aller vos enfants."