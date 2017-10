VIDÉO - Californie : l'état d'urgence déclaré dans trois comtés en raison des incendies

Ces comtés, célèbres pour leur production de vin, sont notamment ravagés par les incendies Tubbs et Atlas qui, en cumulé, s'étendent sur quelque 20.000 hectares, selon les pompiers de Californie.





Au total, quatorze feux s'étendant sur plus de 23.000 hectares se sont déclarés dans le nord de l'Etat, la plupart depuis dimanche soir. Les odeurs de fumée étaient même senties depuis la ville de San Francisco. Des cendres sont également retombées sur la mégalopole, qui se situe à plus de 60 kilomètres des feux les plus proches.