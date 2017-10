VIDÉO – Incendies en Californie : un policier filme le sauvetage d'une femme handicapée au milieu du brasier

Lorsqu'il descend de la voiture, l'officier en question cherche à trouver des survivants. "Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? ", lance-t-il à un collègue qui se trouve avec une femme semblant mal en point. "Elle est handicapée, son mari est juste derrière vous", lui répond son collègue, alors que les deux hommes l'installent à l'arrière d'une voiture. La vidéo se poursuit, le policier au volant. On l'entend tousser à plusieurs reprises et inciter les gens qu'il croise à fuir et à conduire.