VIDÉO - Incendies géants en Californie : 5.000 pompiers mobilisés, des habitants évacués

La Californie est une nouvelle ravagée par le feu. Quatorze incendies y sont actuellement répertoriés un peu partout du nord au sud. Au total, 5.000 pompiers sont actuellement mobilisés pour tenter de les éteindre. Aucune victime n'a pour l'instant été répertoriée, même si des personnes ont été blessés et que des habitants ont dû être évacués à plusieurs endroits par précaution.





L'un des plus importants sinistres s'est déclaré près du comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Il a ravagé environ 23.900 hectares et n'était maîtrisé qu'à 15%, ont fait savoir les autorités. Dans les environs de Santa Barbara, environ 1.000 pompiers luttaient quant à eux pour stopper cet incendie avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un autre feu, qui s'est déclaré samedi, a pour sa part dévasté 7.800 hectares dans le comté même de Santa Barbara et était loin d'être sous contrôle.