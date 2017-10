VIDÉO - Catalogne : pour l'acteur Sergi López, le peuple "a le droit de faire entendre sa voix"

Invité de l'émission "24h Pujadas, l'info en questions" sur LCI, le comédien livre son sentiment sur cette menace qui pèse sur la Catalogne. "L'article 155 est un truc qui est fait pour ne jamais être appliqué. C'est quelque chose de dissuasif. Visiblement, en l'engageant, le gouvernement peut faire tout ce qu'il croit pour essayer de remettre l'ordre", explique-t-il. "On dit même malgré tout qu'il a été appliqué il y a un moment déjà." Une référence claire aux répressions qui ont eu lieu récemment.





Sergi López, qui soutient ouvertement la cause catalane depuis plusieurs années, et a même poussé en 2011 la liste d'un parti de gauche indépendantiste, croit en une issue positive pour sa région natale. "Les derniers mois, il y a eu plein de manifestations populaires. Ça a été un vrai mouvement populaire. Ce sont les gens d'en bas qui l'ont lancé avant d'être suivi par les dirigeants politiques", ajoute-t-il. "On ne va pas casser un pays. On a le droit de faire entendre notre voix. Si un peuple a une conscience nationale, il a le droit de se gouverner lui-même. Puisqu'on existe, on veut décider nous-mêmes."