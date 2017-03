VIDÉO - Indonésie : un homme avalé en entier par un python géant de 7 mètres

Le python géant se trouvait près d'une plantation de palmiers à huile de la famille et avait des difficultés à se déplacer à cause de son gros ventre, a ajouté un habitant du village voisin : "Nous avons immédiatement pensé que le serpent avait avalé Akbar car autour du site, nous avons retrouvé l'outil qu'il utilisait pour la récolte et une botte", a ajouté un habitant.





Des villageois ont ensuite tenter de tuer le reptile immobile. Au bout d'une heure, ils ont découpé la peau du serpent et retrouvé à l'intérieur le corps du jeune homme entier : "La victime a probablement été avalée dimanche, car son corps était déjà enflé quand nous l'avons retrouvée", a déclaré un habitant aux médias locaux.