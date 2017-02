VIDÉO - Instant gênant : cette poignée de main interminable entre Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe

Shinzo Abe est venu à Washington pour obtenir des assurances de l'administration Trump sur le devenir de l'alliance américano-japonaise. Les propos de Donald Trump pendant la campagne sur une possible remise en cause de l'engagement militaire des Etats-Unis dans la région, avaient inquiété Tokyo.





En conférence de presse, Donald Trump a affirmé l'engagement des Etats-Unis pour "la sécurité" du Japon. Le président américain a insisté sur le lien et l'amitié "très, très profonds" entre les États-unis et le Japon. "L'alliance entre les Etats-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région du Pacifique", a insisté Donald Trump.