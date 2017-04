Famine en Afrique : "Les conflits sont la première cause"

Une fois encore, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. En raison de la sécheresse, plus de 20 millions de personnes, confrontés à la famine, sont en danger de mort dans la Corne de l'Afrique. Par le biais du HCR, l'organisation mondiale réclame ainsi 4,4 milliards de dollars à la communauté internationale d'ici le mois de juillet pour aider et nourrir les populations du Yémen, du Nigeria, du Soudan du Sud et de la Somalie. La directrice des opérations pour l'organisation humanitaire Action contre la Faim nous explique la situation.





Vous rentrez de Somalie, quelle est la situation sur place ?

Isabelle Moussard-Carlsen : J'étais dans le Puntland (nord-est du pays) et à Mogadiscio. Au Puntland, les communautés que j'ai rencontrées dans plusieurs villages m'ont dit la même chose : la situation se dégrade très rapidement, avec un assèchement des points d'eau qui génère des mouvements de population important. Celle-ci se dirige vers les villages ou les petites villes où il y a encore de l'eau, ce qui rajoute de la pression sur des ressources déjà limitées. Ces populations, qui affrontent la crise avec une admirable résilience, sont dans un état dégradé depuis plusieurs mois. La plupart ont perdu leur bétail : nous avons vu des carcasses, des chameaux qui ne peuvent plus se relever pour accéder aux points d'eau. Nous sommes très inquiets pour les mois à venir. Sur Mogadiscio, j'ai pu aller dans nos centres où nous mettons en œuvre des traitements pour la malnutrition aiguë sévère pour les enfants de moins de 5 ans. Nos équipes font face à une augmentation presque constante ces derniers mois du nombre d'admission, avec des enfants qui arrivent avec une santé de plus en plus dégradée, et des mères qui arrivent de plus en plus loin pour accéder à ces centres nutritionnels.





Les enfants sont-ils les plus exposés ?