VIDÉO - Italie : de spectaculaires incendies autour du Vésuve

Les pompiers sont intervenus plus d'un millier de fois mardi dans toute l'Italie pour lutter contre des incendies, souvent des feux de broussailles ou de maquis, parfois des foyers menaçants. Ce fut notamment le cas sur pentes du volcan du Vésuve, à l'est de Naples. Les situations les plus critiques en fin de journée concernaient des localités situées à proximité du parc national du volcan, en feu sur un front de deux kilomètres avec des flammes très hautes.