VIDÉO - Italie : un touriste tué alors qu'il visitait une église à Florence

La basilique Santa Croce, située dans le centre de Florence, est l'une des plus grandes églises franciscaines dans le monde. Sa construction a débuté en 1294 et s'est achevée en 1385. L'église est connue, entre autres, pour abriter les tombeaux de plusieurs des Florentins les plus célèbres, comme Michel-Ange, Galilée ou encore Machiavel.