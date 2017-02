VIDÉO - "J'ai besoin d'elle" : l'appel déchirant d'une mère à Donald Trump pour retrouver sa fille de 4 ans

Samira Dahir, 32 ans vit aujourd'hui à Minneapolis. Un rêve américain qui a déjà eu un prix, car peu de temps après que cette réfugiée somalienne a eu l'approbation pour rejoindre les États-Unis en 2013, Samira a donné naissance à Mushkaad et a dû prendre la difficile décision de la laisser derrière elle. Elle et ses deux filles plus âgées sont donc venues s'installer dans le Minnesota, en laissant derrière elles une partie de leur famille. Après des années d'efforts pour permettre à la fillette de venir aux États-Unis, Mushkaad devait initialement les retrouver mardi, Samira a vu sa fille être empêchée de monter à bord d'un avion lundi en Ouganda à cause de l'ordonnance du président Donald Trump sur l'immigration et les réfugiés.