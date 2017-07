VIDÉO - Japon : 570.000 personnes évacuées après le passage d'un typhon et de violentes inondations

Paysage de désolation au Japon. Un énorme typhon s’est abattu sur le sud-ouest du pays depuis le début de la semaine. C’est l’île de Kyushu qui a été la plus touchée. Plus de 540 millimètres de précipitations ont été constatées, soit deux fois plus que la normale à la même période. Les pluies les plus violentes ont d’ailleurs ont lieu ces dernières 24 heures.