VIDÉO - Japon : les images bouleversantes d'un jeune dauphin arraché à sa mère

La vidéo, publiée le 22 janvier dernier sur Facebook a déjà été vue plus d'un million de fois et partagée à plus de 20.000 reprises. Les internautes dénoncent des agissements "inhumains" et comparent les pêcheurs à des "monstres". L'auteur de la vidéo, l'activiste Liz Carter, mentionne au-dessus de ses images : "Arrêtez de soutenir la nage avec les dauphins et les parcs marins qui retiennent des dauphins en captivité".