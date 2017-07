VIDÉO - "Je n'ai pas encore décidé si je laisserai le poste" : Poutine ironise sur un éventuel départ du Kremlin

Au pouvoir depuis 17 ans, le leader russe doit bientôt annoncer s’il se représente pour un quatrième mandat alors que la future élection présidentielle du pays est prévue en mars et avril 2018. Pour l'heure, entre deux rencontres avec Emmanuel Macron et Donald Trump ou un tournage avec Oliver Stone, Vladimir Poutine se contente de rester flou. "Il y a encore du temps avant le début de la campagne électorale, on verra", a-t-il seulement voulu lâcher au cours de ce show de près de trois heures retransmis en direct à la télévision. Mais s'il s’amuse à faire durer le suspense, personne en Russie ne doute vraiment qu’il sera bel et bien candidat à sa propre succession.